Российские бойцы получили премию в 10 млн рублей за уничтожение танка Abrams

Российские военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары» получили обещанную режиссером, актером и бизнесменом Иваном Охлобыстиным награду в размере 10 млн рублей за первое уничтожение американского танка Abrams в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в интервью ТАСС сам артист.

В феврале Охлобыстин сообщил о назначении соответствующей премии за первый подбитый Abrams.

По словам артиста, вся сумма уже передана бойцам, но награды выдавали частями: сначала 5 млн, потом еще столько же. Охлобыстин уточнил, что награду получили военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары».

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал агентству, что военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении.

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении американской армии, а также других стран.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».