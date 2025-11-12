На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские бойцы получили премию в 10 млн рублей за уничтожение танка Abrams

Охлобыстин: премию в 10 млн рублей выплатили бойцам, уничтожившим танк Abrams
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Российские военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары» получили обещанную режиссером, актером и бизнесменом Иваном Охлобыстиным награду в размере 10 млн рублей за первое уничтожение американского танка Abrams в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в интервью ТАСС сам артист.

В феврале Охлобыстин сообщил о назначении соответствующей премии за первый подбитый Abrams.

По словам артиста, вся сумма уже передана бойцам, но награды выдавали частями: сначала 5 млн, потом еще столько же. Охлобыстин уточнил, что награду получили военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары».

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал агентству, что военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении.

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении американской армии, а также других стран.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами