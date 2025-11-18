В СМИ прокомментировали наземную операцию США в Венесуэле

Соединенные Штаты не смогут остановить наркотрафик с помощью точечных ударов по территории Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал CNN.

Журналисты подчеркивают, что наземная операция станет для США с точки зрения логистики таким же провалом, как высадка десанта на Кубе в 1961 году.

«Венесуэла не является центром наркотрафика: этот маршрут начинается в соседней Колумбии, а заканчивается у американской границы в Мексике. [Венесуэла] — это лишь десятая часть проблемы, но не ее центр», — говорится в материале.

Отмечается, что атакой на Венесуэлу США смогут лишь временно приостановить поставки наркотиков, но на месте ликвидированных наркокурьеров всегда найдутся «всегда найдутся бедные и обездоленные молодые люди из Колумбии, Эквадора или Боливии».

Авторы подчеркивают, что высадка 15-тысячного контингента в страну с 30-миллионным «озлобленным населением» может стать похожей на высадку десанта на Кубе в 1961 году с целью свержения Фиделя Кастро.

18 ноября телеканал Fox News сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил готовность поговорить с главой Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне сообщений в СМИ о возможных американских ударах по территории латиноамериканской страны.

Ранее эксперт предупредил, чем обернется для США вторжение в Венесуэлу.