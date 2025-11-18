На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда завершится сбор посылок для пленных РФ и Украины

Москалькова: РФ и Украина начнут обмен посылками для пленных после 15 декабря
Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что сбор посылок для российский и украинских пленных завершится после 15 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, после этого начнется процесс их передачи. Всего будет собрано 2 тысячи посылок, обмен будет проходить зеркально.

«У нас завершился диалог с Международным комитетом Красного Креста по сбору посылок для российских военнопленных и украинских пленных. До 15 декабря эти посылки будут собраны», — поделилась Москалькова.

12 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что украинская сторона не выполнила последние договоренности по обмену пленными.

Она ответила на публикации в СМИ, в которых упоминались высказывания замглавы МИД Украины Сергея Кислицы о том, что с Россией нельзя вести «творческие дискуссии».

Как уточнила Захарова, последний обмен был выполнен примерно на 30%.

Ранее Россия попросила МККК посещать на Украине российских военнопленных.

