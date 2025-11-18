На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ заявили о максимальных потерях во время ротации

Politico: ВСУ несут огромные потери при ротации на СВО из-за атак беспилотников
true
true
true
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют больше всего своих солдат в период ротации. Об этом газете Politico заявил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

По словам военного, атаки беспилотников стали главной причиной больших потерь среди солдат. Из-за этого, как отмечает издание, украинские командиры заставляют бойцов неделями оставаться на передовой без замены.

Представитель 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач сообщил Politico, что во время ротации солдат подвозят на пять-шесть километров от позиций. Затем они пешком идут к окопам, скрываясь от дронов и воздушной разведки.

До этого британская газета Telegraph писала, что моральный дух солдат ВСУ упал до самого низкого уровня с начала конфликта с Россией из-за неудач на фронте и коррупционного скандала в Киеве.

Позднее стало известно, что командование 71-й егерской бригады ВСУ на Сумском направлении начало отправлять женщин-военнослужащих в штурмовые отряды.

Ранее сообщалось, что на Украине обсуждают привлечение бомжей к службе в ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами