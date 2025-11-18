Politico: ВСУ несут огромные потери при ротации на СВО из-за атак беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют больше всего своих солдат в период ротации. Об этом газете Politico заявил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

По словам военного, атаки беспилотников стали главной причиной больших потерь среди солдат. Из-за этого, как отмечает издание, украинские командиры заставляют бойцов неделями оставаться на передовой без замены.

Представитель 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач сообщил Politico, что во время ротации солдат подвозят на пять-шесть километров от позиций. Затем они пешком идут к окопам, скрываясь от дронов и воздушной разведки.

До этого британская газета Telegraph писала, что моральный дух солдат ВСУ упал до самого низкого уровня с начала конфликта с Россией из-за неудач на фронте и коррупционного скандала в Киеве.

Позднее стало известно, что командование 71-й егерской бригады ВСУ на Сумском направлении начало отправлять женщин-военнослужащих в штурмовые отряды.

Ранее сообщалось, что на Украине обсуждают привлечение бомжей к службе в ВСУ.