На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине обсуждают привлечение бомжей к службе в ВСУ

РИА Новости: ВСУ хотят массово принимать на службу бездомных
true
true
true
close
Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade/AP

На Украине обсуждаются предложения привлекать бездомных к службе в Вооруженных силах страны. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации источника агентства, начальник отдела рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ считает, что военная служба может помочь таким гражданам восстановить свой социальный статус.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с дефицитом личного состава, а принудительные действия военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан вызывают скандалы и массовые протесты.

До этого в Харьковской области командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в условиях массового дезертирства начало привлекать женщин-военнослужащих к выполнению боевых задач.

По данным ТАСС, если сначала женщины в рядах ВСУ в основном выполняли обязанности медиков, то теперь их стали чаще использовать в расчетах FPV-дронов, артиллерийских подразделениях и стрелковых частях. Также зафиксированы случаи, когда женщины сдавались в плен российским военным.

Ранее СМИ сообщили, что Украине больше некого отправлять в Купянск.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами