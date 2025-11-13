На Украине обсуждаются предложения привлекать бездомных к службе в Вооруженных силах страны. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации источника агентства, начальник отдела рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ считает, что военная служба может помочь таким гражданам восстановить свой социальный статус.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с дефицитом личного состава, а принудительные действия военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан вызывают скандалы и массовые протесты.

До этого в Харьковской области командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в условиях массового дезертирства начало привлекать женщин-военнослужащих к выполнению боевых задач.

По данным ТАСС, если сначала женщины в рядах ВСУ в основном выполняли обязанности медиков, то теперь их стали чаще использовать в расчетах FPV-дронов, артиллерийских подразделениях и стрелковых частях. Также зафиксированы случаи, когда женщины сдавались в плен российским военным.

Ранее СМИ сообщили, что Украине больше некого отправлять в Купянск.