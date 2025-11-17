В Воронежской области объявлена угроза непосредственного удара БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об угрозе непосредственного удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на территории Лискинского района. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Лискинский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон», — написал глава региона.

В Воронежской области минувшей ночью зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. По данным, предоставленным губернатором области Александром Гусевым, системы ПВО и РЭБ успешно обнаружили, уничтожили и обезвредили шесть БПЛА над двумя районами и одним городским округом. Инцидент привел к повреждению частного домовладения – фасада и ограждения – в одном из районов, где обломки сбитого дрона упали на землю. Кроме того, пострадал объект инфраструктуры в другом районе, также в результате падения обломков БПЛА. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

