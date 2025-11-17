Над регионами России сбили 18 украинских дронов за три часа

МО: силы ПВО сбили 18 дронов ВСУ над территорией России с 20:00 до 23:00 мск

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за три часа уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

С 20:00 до 23:00 по московскому времени воздушные атаки были отражены над Белгородской (10 БПЛА), Брянской (5 БПЛА), Смоленской (2 БПЛА) и Воронежской (1 БПЛА) областями.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подтвердили в военном ведомстве.

