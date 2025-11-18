На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Самарской области объявили о беспилотной опасности

МЧС: в Самарской области введен режим атаки БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

В Самарской области объявлено о беспилотной опасности. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает ТАСС.

На территории региона введен режим атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

18 ноября в Липецке и шести муниципальных образованиях области в связи с возможностью атаки беспилотников был объявлен высокий уровень террористической угрозы.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об угрозе непосредственного удара беспилотными летательными аппаратами на территории Лискинского района.

17 ноября в министерстве обороны России сообщили, что с 20:00 до 23:00 мск силы противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами страны.

Ранее в Кремле высказались об ответе России на атаку на порт Новороссийска.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
