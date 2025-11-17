На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше призвали поставить Украине Tomahawk после диверсии на железной дороге

Генерал Полько призвал передать Киеву Tomahawk после диверсии на железной дороге
Kallysta Castillo/U.S. Navy/AP

Польский генерал, экс-командир спецподразделения GROM Роман Полько призвал передать Украине ракеты Tomahawk после диверсии на железной дороге. Его слова приводит RMF24.

По словам Полько, поставки Tomahawk могли бы заставить Россию «ощутить тяжесть войны».

«Мы не можем прятать голову в песок, а должны действовать решительно и эффективно», — подчеркнул он.

Генерал отметил необходимость укрепления солидарности в рамках Европейского союза и НАТО и обратил внимание на Венгрию и Словакию, премьер-министры которых «благосклонно» относятся к России.

17 ноября в Польше обнаружили повреждение на железнодорожной линии, ведущей на Украину. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что, возможно, речь идет об акте диверсии. Такое же мнение выразил и заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Душчик. Он отметил, что последнее время Польша сталкивается с различными видами саботажа. При этом Душчик призвал не обвинять в инциденте Россию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали оружие США, передачи которого Украине стоит опасаться.

