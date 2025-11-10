В ДНР вынесли приговор колумбийским наемникам ВСУ

В ДНР суд приговорил двух колумбийских наемников ВСУ к 13 годам колонии

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил двух наемников из Колумбии, воевавших в рядах Вооруженных сил Украины, к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по региону.

«Верховный суд ДНР признал виновным Хосе Арона Медина Аранду и Александера Анте в совершении преступления по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) и приговорил их к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Как заявили в ведомстве, что эти колумбийские граждане в ноябре 2023 года вступили в батальон «Карпатская сечь» ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины они принимали участие до июля прошлого года. Впоследствии наемники были экстрадированы в Российскую Федерацию из Венесуэлы.

В ноябре газета немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники сообщила, что около 2 тысяч колумбийцев въехали на Украину, чтобы сражаться в качестве контрактников против российской армии.

По информации издания, приток бойцов из Колумбии настолько большой, что появляются целые роты, состоящие из них. Например, пехотное подразделение 47-й бригады ВСУ состоит преимущественно из колумбийцев.

Ранее наемники из Колумбии призвали власти страны вызволить их с Украины.