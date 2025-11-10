На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДНР вынесли приговор колумбийским наемникам ВСУ

В ДНР суд приговорил двух колумбийских наемников ВСУ к 13 годам колонии
true
true
true
close
Shutterstock

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил двух наемников из Колумбии, воевавших в рядах Вооруженных сил Украины, к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по региону.

«Верховный суд ДНР признал виновным Хосе Арона Медина Аранду и Александера Анте в совершении преступления по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) и приговорил их к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Как заявили в ведомстве, что эти колумбийские граждане в ноябре 2023 года вступили в батальон «Карпатская сечь» ВСУ. В боевых действиях на стороне Украины они принимали участие до июля прошлого года. Впоследствии наемники были экстрадированы в Российскую Федерацию из Венесуэлы.

В ноябре газета немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники сообщила, что около 2 тысяч колумбийцев въехали на Украину, чтобы сражаться в качестве контрактников против российской армии.

По информации издания, приток бойцов из Колумбии настолько большой, что появляются целые роты, состоящие из них. Например, пехотное подразделение 47-й бригады ВСУ состоит преимущественно из колумбийцев.

Ранее наемники из Колумбии призвали власти страны вызволить их с Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами