Посол Венесуэлы заявил об угрозе военного вторжения со стороны империалистов

Сегодня Венесуэла находится под угрозой военного вторжения со стороны империалистов. Об этом заявил посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что целью вторжения являются природные ресурсы Венесуэлы.

«То же самое, что пытался сделать нацизм с вашей страной 80 лет назад. Они [империалисты] не смогут этого добиться, победа будет за нами», — сказал Саласар Веласкес.

14 ноября Пентагон объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии. Президент США Дональд Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы — но не раскрыл, какое именно.

15 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне. Он назвал потенциальный вооруженный конфликт «трагедией» для всей Америки и выразил мнение, что действия Вашингтона направлены против «всего человечества».

Ранее в Пентагоне заявили о готовности развернуть войска в Венесуэле.