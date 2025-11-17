На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На авиасалоне в ОАЭ представили новейший российский дрон-разведчик

РИА Новости: дрон-разведчик Supercam S180 представили на Dubai Airshow — 2025
true
true
true
close
ГК «Беспилотные системы»

На авиасалоне Dubai Airshow в ОАЭ был представлен новейший российский дрон-разведчик Supercam S180. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя группы компаний «Беспилотные системы» (ГКБС) Екатерину Згировскую.

Отмечается, что беспилотник самолетного типа Supercam обладает опцией кратковременного ускорения, что делает его недосягаемым для FPV-дронов. Беспилотники Supercam используются как в гражданской, так и в военной сфере. Supercam S180 предназначен для мониторинга и разведки длительностью до двух часов.

«Он (беспилотник. — «Газеа.Ru») совместим с флагманскими целевыми нагрузками БПЛА Supercam S350 (Full HD видеокамеры, полнокадровые фотоаппараты, HD тепловизоры), имеет более компактные размеры (размах крыла 1,8 метра), может запускаться как с эластичной, так и с пневматической катапульты», — отметила Згировская.

Дрон обладает повышенной грузоподъемностью. Это позволяет устанавливать на него дополнительное оборудование для радио- и видеоразведки.

17 ноября на авиасалоне Dubai Airshow был впервые представлен российский истребитель пятого поколения Су-57Э.

Ранее в США одним словом описали российский бомбардировщик Ту-160.

