Военкор объяснил, какая техника может дополнить мотоциклы и багги в зоне СВО

Военкор Харченко: бронесараи могут эффективно доставлять грузы в зоне СВО
true
true
true
close
Кадр из видео/bomber_fighter/Telegram

Военный корреспондент Александр Харченко в интервью Tsargrad.tv прокомментировал видео, недавно опубликованное Telegram-каналом «Военкоры Русской Весны», на котором запечатлено масштабное продвижение российских бойцов в Красноармейск на легкой технике под прикрытием тумана. По его словам, мотоциклы, легковые автомобили и багги в эпоху дронов действительно необходимы, однако их проходимость, особенно в условиях распутицы, оставляет желать лучшего. Кроме того, грузоподъемность у них невелика.

«Я искренне не понимаю, почему мы не используем бронесараи для подвоза. Без БК и пушки в это чудо инженерной мысли можно поместить огромное количество нужных фронту вещей. Бронесарай проходим, и три FPV-дрона для него вообще ничего не значат. Это же идеальная машина для снабжения. Тем более мотоциклисты стали легкой добычей для вражеских дроноводов», — сказал Харченко.

Идеальным решением, по его мнению, был бы тяжелый БТР с КАЗ (комплекс активной защиты).

Ролик с российскими бойцами, движущимися в сторону Красноармейска, был опубликован 11 ноября.

На кадрах видно, как большое количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешим порядком входят в населенный пункт со стороны Донецкого направления. При этом благоприятные погодные условия временно ограждают военных Вооруженных сил РФ от угрозы атак украинских дронов.

Ранее Пушилин заявил о расширении зоны контроля ВС РФ в районе Красноармейска.

