Белоусов сообщил о продвижении двух полков в зоне СВО

Белоусов: 70-й и 270-й стрелковые полки продвигаются на Ореховском направлении
Министерство обороны РФ

Российские 70-й и 270-й мотострелковые полки продвигаются на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, передает Telegram-канал российского оборонного ведомства.

В своем обращении он поздравил солдат 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с взятием под контроль населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.

«Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 70 и 270 мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении», — заявил Белоусов.

Глава Минобороны РФ добавил, что командование и личный состав 42-й гвардейской Евпаторийской Краснознаменной мотострелковой дивизии сделали важный шаг на пути к достижению целей спецоперации на Украине. Он выразил уверенность в том, что оперативные действий военнослужащих приведут к новым успехам.

По словам министра, российские бойцы продолжают проявлять стойкость и упорство, мастерство и выучку, продолжая традиции героев прошлых лет. Белоусов поблагодарил солдат за верность стране и присяге.

16 ноября сообщалось, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Малая Токмачка в Запорожской области.

Позже ТАСС со ссылкой на силовые структуры писал, что взятие села Малая Токмачка открывает возможность российским войскам для проведения локальных штурмов Орехова.

Ранее военкор Коц сообщил о новом прорыве российских бойцов на СВО и панике ВСУ.

