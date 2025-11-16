На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военные рассказали, что дает взятие Малой Токмачки

ТАСС: взятие Малой Токмачки дает возможность проводить штурмы Орехова
Станислав Красильников/РИА Новости

Взятие села Малая Токмачка в Запорожской области открывает возможность российским войскам для проведения локальных штурмов Орехова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Село находится в 10-15 км восточнее Орехова и около 60 км от Запорожья. Населенный пункт расположен на так называемом «Запорожском выступе» — узкой полосе, по которой украинские военные пытались прорваться к Мелитополю в 2023 году.

По словам военных, контроль над Малой Токмачкой позволяет российским войскам отодвинуть позиции ближе к Орехову и увеличить дальность артобстрела флангов. Это также упрощает логистику южного фланга группировки войск «Днепр» и ускоряет переброску резервов из Мелитополя.

Кроме того, взятие села вынудит ВСУ перебросить на данное направление силы с других участков.

В воскресенье Минобороны сообщило, что ВС РФ при взятии населенного пункта Ровнополье Запорожской области совершили рывок на 5 км в глубину украинской обороны.

Ранее ВС РФ взяли под контроль район обороны ВСУ площадью более 6 кв. км.

СВО: последние новости
