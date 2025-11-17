Франция и Украина могут заключить сделку о поставках систем ПВО и истребителей

Reuters: Украина и Франция могут заключить сделку о поставках систем ПВО SAMP/T

Украина и Франция могут заключить сделку о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Париж для переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«В понедельник могут рассмотреть сделки по (поставке. — «Газета.Ru») большего числа систем противовоздушной обороны SAMP/T из существующих французских запасов или через долгосрочные заказы следующего поколения, включая ракеты и системы борьбы с дронами», — говорится в публикации.

Кроме того, лидеры двух стран могут подписать авиационное соглашение сроком на 10 лет, в рамках которого будут предусмотрены поставки истребителей Rafale.

Накануне лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что Макрон может объявить о передаче Киеву истребители Rafale.

Также политик призвал Макрона отреагировать на скандал с коррупцией на Украине и отменить визит Зеленского во Францию. Филиппо выразил уверенность, что Макрон собирается «наградить» Зеленского за коррупцию, так как Елисейский дворец он, скорее всего, «покинет с очередным чеком в кармане».

Ранее секретарь МИД Норвегии заявил, что переданная Украине помощь могла быть расхищена.