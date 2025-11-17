На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боец ВСУ рассказал, как сдался якутам

Военнопленный Чернявский рассказал, что сдался в плен якутским снайперам
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнопленный боец ВСУ Антон Чернявский рассказал, что сдался в плен якутским снайперам вместе со своими сослуживцами. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Чернявского, находясь на позициях в районе населенного Покровского в Днепропетровской области, он вместе с товарищами оказались под прицелом и приняли решение о сдаче из-за осознания бесполезности сопротивления и попыток отступить.

«Кричим: «Все, мы не хотим воевать, мы сдаемся». Выкинули оружие, подняли руки и по одному пошли», — рассказал боец.

До этого пленный боец ВСУ Савич назвал приказы командиров заведомо невыполнимыми. Конкретные примеры он приводить не стал, но отметил, что сдался в плен Вооруженным силам России сразу, как они начали штурмовать его окоп.

Боец сообщил, что сдался в плен под Красноармейском в ДНР. По его словам, такое решение он принял почти сразу, как только прибыл на позиции ВСУ на данном участке фронта.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что командование забирает больше половины зарплаты военных.

