На Украине сообщили о серии взрывов в Херсоне

В Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, утром в понедельник произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — пишут журналисты.

Этой ночью в расположенном на севере Украины Чернигове в результате детонации противотанкового боеприпаса был поврежден жилой дом. Однако руководитель военной городской администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что взрыв не был связан с боевыми действиями. Взорвался противотанковый боеприпас. В результате получил повреждения частный дом. Пострадавших нет.

Удары по объектам украинской инфраструктуры российские войска начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым российские власти усмотрели причастность украинских спецслужб. Российская сторона наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее Азербайджан вызвал посла России из-за взрыва в Киеве.