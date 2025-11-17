На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Модернизированный БРДМ-2МС заметили в зоне спецоперации

Telegram-канал «Уголок Ситха» показал модернизированную БРДМ-2МС в зоне СВО
true
true
true
close
Telegram-канал Уголок Ситха

Российская модернизированная бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2МС, которая остается самой совершенной моделью в линейке БРДМ, была замечена в зоне специальной военной операции. Фотография машины опубликована в Telegram-канале «Уголок Ситха».

Как отмечает «Российская газета», на снимке изображена БРДМ с накладными бронелистами толщиной 6 мм и панорамным прицелом командира, являющимися отличительной чертой БРДМ-2МС. Нижняя часть машины прикрыта резиновыми экранами, а для защиты верхней полусферы от дронов был установлен полноразмерный «мангал».

БРДМ-2МС отличается от базовой машины, среди военных называемой «Бардаком», усовершенствованной системой управления огнем, которая позволяет обнаруживать цели ночью на дистанции до 1,5 км. Дополнительная броня обеспечивает защиту от обстрела оружием калибра 12,7 мм. Кроме того, БРДМ-2МС оснащают современным дизельным двигателем вместо штатного бензинового.

До этого сообщалось, что в зоне СВО появился «седовласый» танк. Речь о танке с антидроновой защитой из расплетенных металлических тросов. Его модель не получилось распознать под большим количеством защитных конструкций.

Ранее эксперты рассказали о советских бомбах, давших России преимущество на фронте.

