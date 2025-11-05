Эксперты рассказали о советских бомбах, давших России преимущество на фронте

Корректируемые авиационные бомбы (КАБ) советской эпохи, которые в последние годы прошли серьезную модернизацию, стали одним из ключевых преимуществ Вооруженных сил России на фронте. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов, военных и украинских чиновников.

Отмечается, что современные КАБы можно запускать с расстояния, превышающего 100 км, благодаря тому, что они оснащены реактивными двигателями. Это делает самолеты, которые переносят бомбы, менее уязвимыми для атак системы украинской противовоздушной обороны.

Кроме того, Россия модернизировала свои баллистические ракеты, после чего коэффициент перехвата снарядов ПВО Украины снизился с 37% до 6%, утверждает издание.

24 октября ВС России впервые применили корректируемые авиабомбы против объектов в Одесской области. Руководитель украинской военной администрации региона Олег Кипер заявил, что такие удары могут нести «значительные разрушения».

