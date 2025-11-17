Командование Вооруженных сил Украины рассматривает возможность отстранить от должности комбрига 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгения Солодаева, подразделение которого деморализовано и продолжает отступать в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости источники в силовых ведомствах.

По их словам, украинское командование обсуждает снятие Солодаева с поста командира. Те же источники указывали, что Солодаев получает около 130 тысяч гривен в месяц (более $3 тысяч), а его супруга — около 40 тысяч гривен (более $850). При этом, согласно декларации за 2018 год, в собственности семьи находится участок земли площадью, сопоставимой с 15 футбольными полями.

В силовых структурах также утверждают, что бойцы 57-й бригады деморализованы, массово сдаются в плен, а часть из них пытается выдать себя за мирных жителей, чтобы покинуть линию боя.

До этого аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что западные СМИ должны оправдывать подозреваемого в коррупции президента Украины Владимира Зеленского, чтобы сохранить моральный дух ВСУ.

Ранее на Западе предрекли Украине самую опасную зиму с начала конфликта.