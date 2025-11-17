В Бразилии подвергли критике идею купить отвергнутые Украиной немецкие танки

Бразилии не нужно покупать танки Leopard, которые ФРГ хотела бы продать стране после отказа от них Украины. Об этом в интервью РИА Новости заявил отставной офицер бразильского военно-морского флота, аналитик Робинсон Фариназу.

Он подчеркнул, что информация портала Technologia&Defesa о том, что Германия предлагает Бразилии партию танков Leopard 2А6, от которых ранее отказался Киев, заслуживает доверия.

По мнению Фариназу, такое предложение Берлина не выгодно бразильской армии. Хотя танки Leopard и показали себя на Украине лучше других западных машин, все же имеют слабые стороны, в частности уязвимую для местного климата электронику. А в условиях бразильских тропиков такая уязвимость будет проявляться еще сильнее. Кроме того, конфликт на Украине наглядно продемонстрировал, что будущее на поле боя не за танками.

В связи с этим эксперт выступил против приобретения боевых машин Leopard, отметив, что Бразилии следует возродить собственное производство бронетехники.

9 ноября стало известно о сообщении портала Technologia&Defesa о том, что ФРГ может продать Бразилии танки Leopard 2A6 и боевые машины пехоты Marder 1A5, от которых отказалась Украина.

Ранее в МИД отреагировали на планы Швеции направить Украине истребители Gripen.