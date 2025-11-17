На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бразилии подвергли критике идею купить отвергнутые Украиной немецкие танки

Эксперт Фариназу: Бразилии не следует покупать отвергнутые Киевом танки Leopard
true
true
true
close
Global Look Press

Бразилии не нужно покупать танки Leopard, которые ФРГ хотела бы продать стране после отказа от них Украины. Об этом в интервью РИА Новости заявил отставной офицер бразильского военно-морского флота, аналитик Робинсон Фариназу.

Он подчеркнул, что информация портала Technologia&Defesa о том, что Германия предлагает Бразилии партию танков Leopard 2А6, от которых ранее отказался Киев, заслуживает доверия.

По мнению Фариназу, такое предложение Берлина не выгодно бразильской армии. Хотя танки Leopard и показали себя на Украине лучше других западных машин, все же имеют слабые стороны, в частности уязвимую для местного климата электронику. А в условиях бразильских тропиков такая уязвимость будет проявляться еще сильнее. Кроме того, конфликт на Украине наглядно продемонстрировал, что будущее на поле боя не за танками.

В связи с этим эксперт выступил против приобретения боевых машин Leopard, отметив, что Бразилии следует возродить собственное производство бронетехники.

9 ноября стало известно о сообщении портала Technologia&Defesa о том, что ФРГ может продать Бразилии танки Leopard 2A6 и боевые машины пехоты Marder 1A5, от которых отказалась Украина.

Ранее в МИД отреагировали на планы Швеции направить Украине истребители Gripen.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами