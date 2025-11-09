На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Германия продаст предназначенные для Украины танки

T&D: Германия решила продать Бразилии танки, от которых отказалась Украина
true
true
true
close
Mindaugas Kulbis/AP

Германия может продать Бразилии танки Leopard 2A6 и боевые машины пехоты (БМП) Marder 1A5, от которых отказалась Украина. Об этом сообщает Tecnologia & Defesa со ссылкой на источники.

Они утверждают, что речь идет о крупной партии из 65 танков и 78 БМП, которые были отремонтированы и обновлены на базе немецкой компании KNDS.

Издание отмечает, что официальных подтверждений отказа Украины от такого большого количества техники не было.

В октябре сообщалось, что концерн Daimler Truck из Германии произведет порядка тысячи грузовиков Zetros для военных нужд Украины.

Отмечается, что к настоящему моменту концерн поставил Украине свыше 200 таких грузовиков. Новую партию машин планируют покрыть камуфляжной краской. Их будут использовать для эвакуации раненых, а также транспортировки солдат и топлива.

Издание добавляет, что пока оборонное направление приносит Daimler Truck всего около €54,1 млрд, и это 1% от общего оборота, однако концерн планирует удвоить этот показатель в течение ближайших пяти лет.

Ранее в МИД отреагировали на планы Швеции направить Украине истребители Gripen.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами