СМИ: Германия продаст предназначенные для Украины танки

Германия может продать Бразилии танки Leopard 2A6 и боевые машины пехоты (БМП) Marder 1A5, от которых отказалась Украина. Об этом сообщает Tecnologia & Defesa со ссылкой на источники.

Они утверждают, что речь идет о крупной партии из 65 танков и 78 БМП, которые были отремонтированы и обновлены на базе немецкой компании KNDS.

Издание отмечает, что официальных подтверждений отказа Украины от такого большого количества техники не было.

В октябре сообщалось, что концерн Daimler Truck из Германии произведет порядка тысячи грузовиков Zetros для военных нужд Украины.

Отмечается, что к настоящему моменту концерн поставил Украине свыше 200 таких грузовиков. Новую партию машин планируют покрыть камуфляжной краской. Их будут использовать для эвакуации раненых, а также транспортировки солдат и топлива.

Издание добавляет, что пока оборонное направление приносит Daimler Truck всего около €54,1 млрд, и это 1% от общего оборота, однако концерн планирует удвоить этот показатель в течение ближайших пяти лет.

