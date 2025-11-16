В Одессе прогремел взрыв

В Одессе на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в Одесской области действует воздушная тревога. Она также объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях республики.

Накануне «важный энергообъект» был поврежден в Нежинском районе Черниговской области на севере Украины из-за вражеского обстрела. Из-за этого была обесточена значительная часть области. Местных жителей попросили сохранять спокойствие. За день до этого возгорание произошло на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Азербайджан вызвал посла России из-за взрыва в Киеве.