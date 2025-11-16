На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юные датчанки стали участницами «лотереи призыва» из-за роста «угрозы» от России

true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Дании девушки, достигшие 18-летия, становятся участницами так называемой «лотереи призыва» на фоне растущей угрозы от России, пишет The Sunday Times.

Как отмечается в статье, власти страны расширили программу обязательного призыва, под который теперь подпадают не только молодые люди, но и девушки, достигшие 18 лет. Согласно действующим в стране правилам, все достигшие 18-летия молодые люди получают письма с приглашением посетить День обороны и встать на учет в военкомате. При этом неявившегося в военкомат доставит полиция и обяжет его выплатить штраф.

Далее, после прохождения медкомиссии, молодые датчане вытягивают в лотерее цифры от 1 до 36 000 и ждут, когда их призовут на службу. Это может произойти в любой момент до достижения гражданином 32 лет, если армии будет недостаточно добровольцев.

Таким образом власти намерены укрепить резервную армию и увеличить число новобранцев с примерно 4000 до 7500 в год. В правительстве Дании уверены, что угроза со стороны России реальна и постоянно растет.

До этого в Литве рассказали, как страна будет воевать с Россией в случае конфликта.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан назвал «смехотворными» заявления о том, что Россия может напасть на Евросоюз.

