Минобороны сообщило о 50 ликвидированных военных ВСУ на Купянском направлении

Штурмовые подразделения российских военных продолжают ликвидировать окруженные формирования ВСУ в районе Купянска. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате огневого удара на Купянском направлении было уничтожено до 50 украинских военнослужащих.

11 ноября в Министерстве обороны России сообщили о полном освобождении восточной части Купянска от ВСУ.

В ведомстве уточнили, что боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад». По данным МО, в настоящий момент российские бойцы продолжают уничтожение окруженной группировки противника. В министерстве сообщили, что бойцы ВСУ не оставляют попыток прорваться к окруженным сослуживцам.

10 ноября Вооруженные силы России установили контроль над территорией хлебокомбината в Купянске. По словам командира штурмового полка с позывным «Ловец», российские войска в течение суток значительно продвинулись по улице Дзержинского, заняв семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение, которое ВСУ использовали в качестве укрепрайона.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ заставляет солдат в Купянске сражаться в обмен на еду.