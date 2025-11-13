ТАСС: бойцов ВСУ в Купянск заставляют идти в штурмы в обмен на еду

Украинское командование заставляет собственных солдат, которые находятся в Купянске Харьковской области, сражаться, предлагая им взамен еду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные радиоперехватов.

В одном из перехваченных разговоров командир требует от подчиненных атаковать позиции Вооруженных сил России.

«Мы неделю почти не ели. <...> Я поговорил с парнями, они все поклялись, что пойдут [в контратаку], но им нужно поесть и попить», — ответил офицеру один из солдат.

Отмечается, что, судя по дальнейшим переговорам, продукты бойцы Вооруженных сил Украины так и не получили.

11 ноября в Министерстве обороны России сообщили о полном освобождении восточной части Купянска от ВСУ. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад». По данным ведомства, в настоящее время российские бойцы продолжают уничтожение окруженной в населенном пункте группировки противника.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области женщин ВСУ привлекли к боевым задачам из-за дезертирства мужчин.