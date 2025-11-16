На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы суточные потери ВСУ в зоне СВО

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли около 1250 военных
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки потеряли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) около 1250 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки российских войск «Север» украинская армия потеряла до 125 военных. Еще 80 бойцов ВСУ лишились в зоне ответственности «Южной» группировки, а в зоне группировки «Запад» — до 230, отметили в министерстве.

В Минобороны добавили, что также ВСУ потеряли до 470 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Центр», еще более 110 — в зоне «Днепра».

Из этой же сводки следует, что российские войска взяли под контроль село Ровнополье в Запорожской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток». Также Минобороны заявило, что бойцы Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Малая Токмачка в Запорожской области.

Ранее в ВСУ заявили о больших потерях в Красноармейске.

