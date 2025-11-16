На Западном берегу палестинец бросил взрывчатку в военных ЦАХАЛ

На Западном берегу уничтожили палестинца, бросившего в военных ЦАХАЛ взрывчатку

В районе города Наблус на Западном берегу реки Иордан военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали палестинца, который бросил в них взрывчатку. Об этом сообщил ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«ЦАХАЛ проводил операцию в районе Наблуса, в ходе которой террорист бросил взрывное устройство в сторону солдат. Военнослужащие открыли ответный огонь и ликвидировали террориста», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что в результате инцидента израильские военные не пострадали.

3 ноября израильские военные открыли огонь на территории сектора Газа. Войска ЦАХАЛ обнаружили группу «террористов», которые пересекли так называемую желтую линию и продвигались в сторону израильских военнослужащих в южной части анклава, представляя для них непосредственную угрозу.

29 октября президент США Дональд Трамп заявил о праве Израиля возобновлять боевые действия в случае открытия огня по бойцам ЦАХАЛ. По мнению американского лидера, никаких существенных угроз перемирию в палестинском анклаве нет.

Ранее премьер Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета страны.