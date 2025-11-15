В Минобороны РФ рассказали о продвижении войск в Димитрове в ДНР

Российские военнослужащие ведут наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что бойцы Вооруженных сил РФ также вплотную подошли к микрорайону Западный.

15 ноября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове практически попала в полное окружение и не может покинуть населенный пункт. У украинских формирований остается небольшой участок по улице Вербицкого, «который уже находится в серой зоне».

За четыре дня до этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что в Димитрове в плен российским войскам сдались 25 солдат ВСУ. Сложить оружие решили военнослужащие 38-й бригады морской пехоты украинских войск, на позиции которых с дрона были сброшены листовки с соответствующим призывом.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что попавшие в окружение в Димитрове украинские бойцы маскируются под гражданских.