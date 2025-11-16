На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В подполье заявили об ударах по объектам в Черниговской области

Лебедев заявил, что ВС ударили по объектам ВСУ в Нежине Черниговской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по объектам украинской армии в городе Нежине Черниговской области Украины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Черниговская область - Нежин… четыре волны взрывов… цели ударов: объекты военного назначения… взрывы были в направлении авиабазы и военной части тоже», — сказал он.

Серия дневных ударов, по его словам, говорит о точечной работе по локальным складам и коммуникациям.

12 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие при помощи беспилотников «Герань-2» уничтожили пункт управления бригады радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе населенного пункта Октябрьское в Сумской области.

До этого главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВС РФ перешли в наступление сразу на нескольких участках. Самая сложная ситуация наблюдается в Волчанске и Купянске, добавил он.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о продвижении войск в Димитрове.

СВО: последние новости
