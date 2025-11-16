На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские силовики сообщили, что украинская молодежь бежит из ВСУ

ТАСС: контрактники ВСУ 18–24 лет массово дезертируют в Сумской области
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Молодые украинцы 18-24 лет, подписавшие контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ), массово дезертируют в Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«В районе Садков Сумской области из расположения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады массово дезертируют военнослужащие. Молодые военные не выдерживают невыносимых условий службы и массово бегут с позиций», — сказал источник агентства.

Украинский сервис «Опендатабот» сообщает, что количество уголовных дел о самовольном оставлении части в украинской армии с начала 2025 года составило 161 461.

15 ноября депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире украинского телеканала НТА заявил, что количество дезертиров и самовольно оставляющих часть солдат на Украине скоро сравняется с численностью Вооруженных сил Украины.

7 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что данные Генпрокуратуры Украины свидетельствуют о том, что ряды ВСУ ежемесячно покидают до 18 тыс. дезертиров. С февраля 2022 года на Украине завели более 230 тыс. уголовных дел в связи с самовольным оставлением воинской части, добавила дипломат. Еще 53 тыс. дел были возбуждены за прямое дезертирство.

Ранее в ВСУ заявили о нехватке солдат и пилотов.

Новости Украины
