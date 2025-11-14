На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сумской области ликвидирована разведгруппа ВСУ

ТАСС: российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ в лесу возле Старой Гуты
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска уничтожили военнослужащих 130-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесу у населенного пункта Старая Гута Сумской области. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

«В лесном массиве возле Старой Гуты Сумской области выявлена и уничтожена разведгруппа 130-го отдельного разведбатальона ВСУ, ликвидирован командир группы», — передает агентство слова собеседника.

Накануне Вооруженные силы (ВС) России в ходе решительных действий взяли под контроль населенный пункт Синельниково в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны РФ, противника из села вытеснили подразделения группировки войск «Север». Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение формированиям егерской и двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Могрица и Волфино в Сумской области.

12 ноября бойцы армии России с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань-2» уничтожили пункт управления 20-й отдельной бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в районе села Октябрьское. По данным российского оборонного ведомства, боевая задача была выполнена в ходе формирования буферной зоны в Сумской области.

Ранее журналисты сообщили о ликвидации более 100 иностранных наемников ВСУ в Сумской области.

