ВСУ показали видео с разыгранной атакой на «позиции» ВС РФ в Купянске

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) разыграли «успешную» контратаку в городе Купянске в Харьковской области, впоследствии обнародовав видео с проведенной операцией. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«ВСУ показали «спецоперацию» в Купянске: штурм пустых зданий и бегство», — отметили журналисты.

Они обратили внимание, что в кадр не попал ни один российский военнослужащий. При этом представители ССО пытаются заверить, что спецназ ВСУ якобы вынудил военных Вооруженных сил РФ покинуть несколько позиций.

14 ноября российское министерство обороны сообщило, что подразделения ВС РФ за сутки отразили три контратаки украинских формирований в районе Купянска. Попытки наступления предприняли бойцы 1-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины у населенных пунктов Петровка и Нечволодовка в Харьковской области, но потерпели неудачу. Также в ведомстве заявили, что за прошедшую неделю ВСУ потеряли более 365 военнослужащих в боях возле Купянска.

Ранее в Харьковской области сообщили, что российские военные продолжают сжимать кольцо вокруг ВСУ в Купянске.