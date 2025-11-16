На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Наступление ВС РФ на Купянск создает предпосылки для бегства ВСУ

Марочко: разностороннее наступление на Купянск создает предпосылки к бегству ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Наступательные действия российских войск под Купянском создают предпосылки для возможного отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По словам специалиста, ВСУ осознают сложность своей оперативно-тактической позиции в этом направлении. Российские подразделения, обладая превосходством в технике и живой силе, продолжают наступательные операции с разных направлений.

«Наши военнослужащие заходят с разных сторон, преобладают в вооружении военной техники, в численности личного состава. И, естественно, об этом знают украинские боевики», — отметил Марочко.

14 ноября российское министерство обороны сообщило, что подразделения ВС РФ за сутки отразили три контратаки украинских формирований в районе Купянска. Попытки наступления предприняли бойцы 1-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины у населенных пунктов Петровка и Нечволодовка в Харьковской области, но потерпели неудачу. Также в ведомстве заявили, что за прошедшую неделю ВСУ потеряли более 365 военнослужащих в боях возле Купянска.

Ранее ВСУ показали видео с разыгранной атакой на «позиции» ВС РФ в Купянске.

СВО: последние новости
