В Крыму объявили ракетную опасность

МЧС: ракетную опасность объявили в Крыму
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности. Об этом сообщили в приложении МЧС России.

«Экстренная информация: Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении.

Сигнал об опасности поступил в 01:15 мск.

Во время ракетной опасности гражданам рекомендуется немедленно покинуть улицу и направиться к ближайшему укрытию. Тем же, кто уже дома, следует держаться подальше от окон.

В мире, где угрозы становятся все более непредсказуемыми, системы оповещения гражданской обороны играют ключевую роль в обеспечении безопасности жителей. Своевременное и точное информирование людей может спасти тысячи жизней в разных ситуациях — от атак беспилотников до природных катастроф. В беседе с «Газетой.Ru» эксперты рассказали подробнее, какими бывают сигналы тревоги, а также как вести себя во время атаки беспилотников, а также во время других чрезвычайных ситуациях.

Ранее в Воронежской области подавленный дрон повредил фасад и забор дома.

