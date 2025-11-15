На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Липецкой области уровень опасности из-за БПЛА повысили до красного

В Липецкой области объявлен красный уровень опасности из-за дронов
true
true
true
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

В Липецкой области с 22:12 введен желтый уровень воздушной опасности. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В 22:36 губернатор области Игорь Артамонов написал в Telegram-канале о красном уровне опасности из-за угрозы атаки беспилотников. Режим распространяется на города Елец и Липецк, Елецкий, Задонский, Тербунский, Хлевенский и Долгоруковский муниципальные районы, а также Липецкий, Воловский, Становлянский и Измалковский муниципальные округа.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Атаки БПЛА на Россию
