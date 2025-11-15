На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

БПЛА атаковали четыре региона России

Минобороны сообщило об уничтожении восьми дронов над четырьмя регионами России
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над четырьмя регионами страны восемь беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 14:00 до 18:00. По три БПЛА нейтрализовали в Белгородской области и Крыму, еще по одному — в Курской и Брянской областях.

До этого губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в результате продолжающихся атак со стороны ВСУ на Белгородскую область пострадали два мирных жителя.

В Валуйском округе, на дороге между селами Борки и Казинка, в результате попадания дрона в автомобиль пострадал 18-летний юноша. Его доставили попутным транспортом в Валуйскую центральную районную больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

А в селе Никольское в Белгородском округе мужчина получил осколочные ранения голени и стопы в результате детонации FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота). Бригада скорой медицинской помощи доставила его в больницу Белгорода.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами