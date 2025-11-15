БПЛА атаковали четыре региона России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над четырьмя регионами страны восемь беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 14:00 до 18:00. По три БПЛА нейтрализовали в Белгородской области и Крыму, еще по одному — в Курской и Брянской областях.

До этого губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в результате продолжающихся атак со стороны ВСУ на Белгородскую область пострадали два мирных жителя.

В Валуйском округе, на дороге между селами Борки и Казинка, в результате попадания дрона в автомобиль пострадал 18-летний юноша. Его доставили попутным транспортом в Валуйскую центральную районную больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

А в селе Никольское в Белгородском округе мужчина получил осколочные ранения голени и стопы в результате детонации FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота). Бригада скорой медицинской помощи доставила его в больницу Белгорода.

