Российские БПЛА уничтожили 50 единиц бронетехники ВСУ в ДНР

Дроны ВС РФ уничтожили 50 единиц бронетехники на магистрали снабжения ВСУ в ДНР
Министерство обороны РФ

Российские военные при помощи беспилотников ликвидировали около 50 единиц бронетехники, в том числе западной, на магистрали снабжения ВСУ в ДНР в треугольнике городов Красноармейск — Димитров — Родинское. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Ударами операторов FPV-дронов только в данном районе было уничтожено порядка 50 единиц бронетехники противника, большая часть из которой — иностранного производства», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что удалось идентифицировать остовы американских броневиков MaxxPro, Stryker, бронеавтомобилей HMMWV, бронетранспортеров М113, канадских ББМ Senator, турецких БТР Kirpi, английского бронеавтомобиля Snatch, шведского броневездехода BVS-10, а также польского БТР Oncill.

14 ноября в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием большой дальности, в том числе ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.

12 ноября российские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань-2» уничтожили пункт управления бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в районе населенного пункта Октябрьское Сумской области.

Ранее на видео попали последствия мощного удара ВС РФ по Сумам.

СВО: последние новости
СВО: последние новости
