Режим опасности БПЛА объявили в Саратовской области

В Саратовской области объявлен режим опасности БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он.

Во время режима опасности атаки БПЛА гражданам рекомендуется не покидать свои квартиры. Тем же, кто оказался на улице в момент тревоги, стоит как можно скорее добраться до ближайшего укрытия.

15 ноября сообщалось, что за сутки над Белгородской областью подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан» сбили 39 украинских беспилотников. Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавлено в Краснояружском округе 5 FPV-дронов, в Шебекинском округе — 4.

В этот день же Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО сбили за четыре часа над четырьмя регионами страны восемь беспилотников ВСУ самолетного типа.

Ранее в Воронежской области сообщили об отражении атаки БПЛА.