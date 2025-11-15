На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков рассказал о сбитых над регионом беспилотниках

Гладков: 39 украинских БПЛА сбили за сутки «Барсы» и «Орланы» над Белгородской областью
Alan Sau/Shutterstock/FOTODOM

За сутки над Белгородской областью подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан» сбили 39 украинских беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«С 7.00 14 ноября по 7.00 15 ноября ликвидированы 39 беспилотников. «БАРС-Белгород» — 15 беспилотников. <...> «Орлан» — 24 беспилотника», — рассказал глава региона.

По его данным, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавлено в Краснояружском округе 5 FPV-дронов, в Шебекинском округе — 4. Также средствами противодействия БПЛА сбиты один FPV-дрон и 5 квадрокоптеров типа «Баба-Яга». 

Гладков также сообщил, что по одному FPV-дрон сбито в Белгородском, Волоконовском, Вейделевском округах, а в Краснояружском и Валуйском — по 4 и 5 соответственно.

Из стрелкового оружия также сбиты 3 FPV-дрона и 3 БПЛА самолетного типа в Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах, средствами РЭБ подавлены 5 FPV-дронов в Шебекинском округе и еще один — в Белгородском округе.

Как писал Гладков ранее, два человека пострадали от удара дронов в Валуйском и Белгородском округах.

В этот день же Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО сбили за четыре часа над четырьмя регионами страны восемь беспилотников ВСУ самолетного типа.

Ранее в Белгородской области сбили украинский дрон с надписью «с любовью для жителей».

