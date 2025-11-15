В Воронежской области сообщили об отражении атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области ночью сбили не менее шести беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили не менее шести украинских дронов над Воронежской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были обнаружены и ликвидированы в пяти районах области.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул Гусев.

Губернатор добавил, что власти отменили угрозу атаки беспилотников в регионе.

14 ноября в Белгородской области в результате атак украинских БПЛА пострадали три мирных жителя. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, один из дронов нанес удар по движущемуся автомобилю в хуторе Бочанка в Волоконовском округе. Травмы получила супружеская пара. У женщины диагностировали осколочное ранение плеча, у мужчины — осколочное ранение спины.

Другой беспилотник детонировал в селе Волчья Александровка в том же округе. Местный житель получил множественные слепые осколочные ранения ног. По словам губернатора, мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

Ранее фрагменты БПЛА упали на территории хлебокомбината в Краснодарском крае.