В Запорожской области ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры

Балицкий: ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры в Запорожской области
РИА Новости

Украинские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«В связи с очередной атакой ВСУ по объектам критической инфраструктуры возможно отключение электроснабжения в населенных пунктах южнее Днепрорудного, Малой и Великой Белозерки», — уточнил он.

По словам Балицкого, сейчас пять аварийных бригад предпринимают нужные меры для предотвращения отключения электроснабжения. При этом в региональном минэнерго координируют действия всех участников энергосистемы Запорожской области с целью минимизации потенциального числа отключенных потребителей.

Губернатор подчеркнул, что подачу тепла не остановят, для этого обеспечено бесперебойное питание.

Незадолго до этого пресс-служба Запорожской АЭС рассказала, что на станции произошло отключение одной из двух линий, предназначенных для обеспечения собственных нужд, вследствие срабатывания автоматической защиты. В настоящее время необходимые потребности объекта компенсируются за счет работы линии «Ферросплавная-1».

Ранее тысячи жителей Белгородской области оказались без света из-за атаки ВСУ.

