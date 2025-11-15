Военкор оценил значение перехода Яблоково под контроль России

Переход под контроль села Яблоково в Запорожской области позволит российским войскам выйти в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Орехове. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Населенный пункт располагается в Гуляйпольском районе Запорожской области с населением около 45 человек. По его словам, российской группировке войск «Восток» осталось пройти на юг 7,5 километров, чтобы выйти на окраину райцентра – Гуляйполя.

«Освобождение этого города позволит выйти в тыл украинской группировки в Орехове в обход ее основных укрепрайонов», — заявил он.

По мнению военкора, потеря территории грозит Украине обвалом защиты в Запорожской области.

15 ноября в Минобороны РФ заявили, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Восток».

Военные этой же группировки за сутки нанесли поражение личному составу и технике трех бригад ВСУ. Удары наносились по местам скопления украинских солдат в районе Покровского в Днепропетровской области и у Гуляйполя, Терноватого и Затишья в Запорожской области.

По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие в ходе сражений за Яблоково ликвидировали большое количество украинских солдат и автомобильной техники.

Ранее в ВСУ сообщили об отступлении подразделений из села Ровнополье в Запорожской области.