МО РФ: ВСУ в боях за Яблоково потеряли большое количество военных и техники

Российские военнослужащие в ходе сражений за Яблоково в Запорожской области ликвидировали большое количество солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и автомобильной техники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

«В боях за населенный пункт подразделения ВСУ потеряли большое количество живой силы и более 10 единиц автомобильной техники», — рассказали в ведомстве.

15 ноября в Минобороны РФ заявили, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Восток».

Военные этой же группировки за сутки нанесли поражение личному составу и технике трех бригад ВСУ. Удары наносились по местам скопления украинских солдат в районе Покровского в Днепропетровской области и у Гуляйполя, Терноватого и Затишья в Запорожской области.

По информации ведомства, ВСУ потеряли более 265 бойцов и 12 автомобилей. Кроме того, военные Вооруженных сил РФ вывели из строя одно украинское артиллерийское орудие и две боевые бронированные машины.

Ранее в ВСУ сообщили об отступлении подразделений из села Ровнополье в Запорожской области.