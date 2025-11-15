На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о больших потерях ВСУ в боях за Яблоково

МО РФ: ВСУ в боях за Яблоково потеряли большое количество военных и техники
true
true
true

Российские военнослужащие в ходе сражений за Яблоково в Запорожской области ликвидировали большое количество солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и автомобильной техники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

«В боях за населенный пункт подразделения ВСУ потеряли большое количество живой силы и более 10 единиц автомобильной техники», — рассказали в ведомстве.

15 ноября в Минобороны РФ заявили, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Восток».

Военные этой же группировки за сутки нанесли поражение личному составу и технике трех бригад ВСУ. Удары наносились по местам скопления украинских солдат в районе Покровского в Днепропетровской области и у Гуляйполя, Терноватого и Затишья в Запорожской области.

По информации ведомства, ВСУ потеряли более 265 бойцов и 12 автомобилей. Кроме того, военные Вооруженных сил РФ вывели из строя одно украинское артиллерийское орудие и две боевые бронированные машины.

Ранее в ВСУ сообщили об отступлении подразделений из села Ровнополье в Запорожской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами