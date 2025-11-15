На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посол Палестины рассказал об израильских войсках в секторе Газа

Израильские войска присутствуют более чем на 50% территории сектора Газа
true
true
true
close
Dawoud Abu Alkas/Reuters

Войска Израиля присутствуют более чем на половине территории сектора Газа. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

Он заявил, что в этих районах Израиль систематически разрушает здания, целые жилые кварталы.

«Второе: объем гуманитарной помощи, который по условиям соглашения должен поступать в Газу, составляет 600 грузовиков в день. На деле проходит менее 300», — сообщил дипломат.

По его словам, в анклаве наблюдается нехватка медикаментов, медицинских материалов и продовольствия.

«Мы считаем, что Израиль вовсе не соблюдает условия соглашения о прекращении огня», — подчеркнул Салах Абдель Шафи.

10 ноября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил, что комплексное урегулирование палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе было и остается единственным жизнеспособным решением, которое гарантировало бы прочный мир всем народам Ближнего Востока.

Ранее посол Палестины в РФ оценил план Трампа по урегулированию конфликта в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами