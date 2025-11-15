Посол Палестины рассказал об израильских войсках в секторе Газа

Израильские войска присутствуют более чем на 50% территории сектора Газа

Войска Израиля присутствуют более чем на половине территории сектора Газа. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

Он заявил, что в этих районах Израиль систематически разрушает здания, целые жилые кварталы.

«Второе: объем гуманитарной помощи, который по условиям соглашения должен поступать в Газу, составляет 600 грузовиков в день. На деле проходит менее 300», — сообщил дипломат.

По его словам, в анклаве наблюдается нехватка медикаментов, медицинских материалов и продовольствия.

«Мы считаем, что Израиль вовсе не соблюдает условия соглашения о прекращении огня», — подчеркнул Салах Абдель Шафи.

10 ноября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил, что комплексное урегулирование палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе было и остается единственным жизнеспособным решением, которое гарантировало бы прочный мир всем народам Ближнего Востока.

Ранее посол Палестины в РФ оценил план Трампа по урегулированию конфликта в Газе.