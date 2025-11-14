Военкор Пегов сообщил о подготовке к финальной битве за Красноармейск

Российские войска готовятся к финальному бою за Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

Как рассказал корреспондент, в сумерки под прикрытием тумана российские подразделения идут в «невидимое наступление» — перебрасывают силы и закрепляются на новых рубежах в черте города.

«Пока противник пытается деблокировать свою окруженную группировку в Мирнограде, наши бойцы используют каждую минуту этой тактической паузы», — сказал журналист.

1 ноября Минобороны РФ сообщило о том, что российские военные пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска. Telegram-канал «Военная хроника» писал, что высадка десанта ГУР «выглядела как памятник идиотизму».

Как рассказал боец «элитного» украинского подразделения, десантировавшегося в Красноармейске, группу из 29 человек всего лишь несколько дней учили высаживаться с вертолета. Затем их заверили, что они «элита» и готовы к операции, после чего бросили в бой «без каких-либо средств».

Ранее Зеленский заявил, что не заставляет ВСУ отдавать жизни ради руин в Покровске.