Два десятка бойцов ВСУ сдались в плен российской армии в Димитрове

В городе Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР) сдались в плен российской армии 25 украинских солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«ВС РФ с дрона сбросили ВСУшникам листовки с руководством о том, как сохранить себе жизнь. 25 окруженных боевиков сложили оружие и сдались в плен», — говорится в сообщении.

Речь идет о бойцах 38-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинским подразделениям удалось перебросить к Димитрову, который является городом-спутником Красноармейска (украинское название — Покровск), лишь ограниченный контингент сил. При этом, по его оценке, ситуация для украинских формирований на данном направлении остается критической, поскольку они находятся в окружении и блокированы.

Тем временем российские войска развивают наступательные действия сразу в нескольких районах Димитрова.

Ранее глава ДНР заявил, что попавшие в окружение бойцы ВСУ маскируются под гражданских.