В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

По данным журналистов, воздушная тревога в городе не объявлялась.

До этого в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) произошли серии взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Другие подробности неизвестны.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные в ночь на 14 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одесской области Украины загорелся объект энергетики.