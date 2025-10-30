В Москве представили новый комплекс, увеличивающий дальность действия дронов

На проходящей в Москве международной выставке «Интерполитех-2025» был представлен новый комплекс «Чебурашка», позволяющий увеличить дальность действия беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает газета «Известия».

Комплекс разработан Военно-воздушной инженерной академией (ВВИА) имени Жуковского и Гагарина. Увеличение дальности действия дронов достигается за счет применения двух узконаправленных антенн. Они одновременно с максимальной четкостью принимают видеосигнал от беспилотника и не позволяют системам радиоэлектронной борьбы противника подавить каналы управления дроном.

21 октября сообщалось, что российские военнослужащие начали применять новый тяжеловесный беспилотный летательный аппарат «Воган». За счет увеличенного веса и размера устройства дрон более устойчив к погодным условиям, а также способен преодолевать большие расстояния.

Ранее в Белгороде создали и отправили на фронт новый ударный дрон с «жалом».